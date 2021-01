Basket: Nba; Doncic show e Houston va ko, esordio di Mannion

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il fuoriclasse sloveno Luca Doncic ha vinto la sfida dei giganti nella notte Nba, nella quale si sono giocate nove partite, fra le quali la sfida fra Golden State e Kings che ha segnato l'esordio nel grande torneo americano del giovane senese Nico Mannion, con i Warriors. Per lui, ottavo italiano di sempre in Nba, meno di dieci minuti in campo e il tempo di due assist in una partita dominata dai Warriors e finita 137-106, con 30 punti di Steph Curry.

Quanto a Doncic, con una spettacolare tripla (30 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) ha trascinato i Dallas Mavericks al successo in casa dei Rockets per 113-100, e vinto la sfida clou di questo turno con James Harden, che ha firmato 'solo' 21 punti e 10 assist. Quanto a score, il re della serata è stato però il greco Giannis Antekounmpo che con 43 punti ha messo il sigillo sulla vittoria dei Bucks sui Pistons per 125-115. Gli è andato vicino Jayson Tatum che con 40 punti è stato decisivo nel successo dei Boston Celtics in casa dei Toronto Raptors per 126-114. Continua la serie positiva di Philadelphia e New York, rispettivamente vittoriosi anche stanotte su Hornets (118-101) e Atlanta (113-108). Da segnalare infine il largo successo di Orlando su Cleveland 103-83, e la vittoria di misura dei Pacers sui Pelicans per 118-116 al supplementare. (ANSA).