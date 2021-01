ANSA-IL-PUNTO/COVID; Giani, per scuola Toscana era pronta

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - "Ritengo che il governo abbia fatto bene a cercare una sintesi e quindi rispetto l'operato del presidente Conte nel far slittare di quattro giorni la ripartenza delle scuole all'11 gennaio". Lo ha detto il governatore della Toscana Eugenio Giani a Siena con riferimento alla ripartenza della scuola. "La Toscana e altre regioni - ha aggiunto Giani - erano pronte a ripartire dal 7 di gennaio con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in presenza con la necessaria gradualità ma c'erano anche miei colleghi governatori che vedevano come fumo negli occhi questo tipo di ripartenza". Critico il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Nella lotta contro la pandemia io sono per una linea di rigore e precauzione e rispetto le indicazioni degli esperti e le decisioni del Governo, ma qui siamo all'improvvisazione".

Intanto il bollettino quotidiano sull'epidemia registra altri 337 nuovi casi di Covid, età media 46 anni (sale così a 122.420 il numero complessivo dei contagiati). Purtroppo si registrano anche altri 18 decessi (3.762 il totale dei pazienti Covid morti da quanto è iniziata l'epidemia). Le persone ricoverate sono complessivamente 999, 19 in meno rispetto a ieri (meno 1,9%), 139 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.917.959, 7.923 in più rispetto a ieri, di cui il 4,3% positivo. (ANSA).