Neve in Garfagnana, c'è 'marcato' rischio distacchi

(ANSA) - LUCCA, 04 GEN - La prefettura di Lucca ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano per accompagnare un tecnico della telefonia sul Monte Volsci, nel comune di Careggine, per il ripristino di un ripetitore telefonico.

Nell'area, ad un'altitudine 1.200 metri, la neve ha raggiunto gli 80 centimetri. Le nevicate hanno reso impervio procedere in montagna anche perchè, viene spiegato, con il rialzo della temperatura la neve si è appesantita e sta scivolando sul fondo bagnato con uno spessore di circa 1,5 metri come nella zona del Passo delle radici a circa 2 km dal Casone di Profecchia.

Quindi sui pendii più ripidi il rischio di distacco è molto elevato. Il bollettino valanghe conferma per adesso un pericolo valanghe sempre di livello 3 (marcato). (ANSA).