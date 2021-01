Muore investito da pirata strada a Cecina, arrestato giovane

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 04 GEN - Un 24enne di Cecina (Livorno) è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale aggravato perchè ritenuto responsabile dell'investimento mortale di un 64enne avvenuto ieri a Cecina.

Secondo gli accertamenti dei militari e i rilievi della polizia municipale, l'automobilista dopo aver travolto la vittima, che stava attraversando il viale della Repubblica in prossimità delle strisce, non lo ha soccorso dileguandosi. Sempre in base rilievi il conducente dell'auto non sarebbe riuscito a evitare il 64enne anche per la velocità sostenuta a cui viaggiava.

Diramate subito le ricerche dell'auto, il veicolo è stato poi ritrovato a Rosignano Marittimo, in un terreno agricolo di proprietà del padre dello stesso giovane. L'auto è stata sequestrata e adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

