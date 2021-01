Moria di delfini in Toscana, altri 5 casi in ultime settimane

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Continua la moria di delfini in Toscana dove negli ultimi giorni di dicembre sono stati trovati spiaggiati altri cinque esemplari, portando a 13 il bilancio da inizio ottobre. Lo rende noto l'Agenzia regionale per l'ambiente Arpat.

Quattro esemplari (tre della specie stenella e un tursiope) sono stati ritrovati e recuperati tra isola d'Elba (Livorno), Forte dei Marmi (Lucca) e Lido di Camaiore (Lucca), e un quinto è stato avvistato a Capalbio (Grosseto) il 28 dicembre ma è stato portato via dal mare molto mosso. Degli esemplari recuperati nove sono stati già analizzati la scorsa settimana e tre verranno analizzati oggi nel laboratorio dell'accademia dei fisiocritici a Siena, da Università di Siena e Arpat. Gli esemplari, spiega una nota,, erano morti da poco per cause per adesso sconosciute e che potranno essere accertate solamente dopo le analisi dell'Ateneo sulla contaminazione e dei veterinari dell'Istituto zooprofilattico di Toscana e Lazio, i cui risultati non saranno disponibili in tempi brevi. (ANSA).