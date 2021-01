Covid: in Toscana altri 14 decessi, risalgono ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Altri 14 decessi in Toscana tra persone contagiate dal Covid: si tratta di 6 uomini e 8 donne, con un'età media di 83,9 anni. In totale salgono a 3.744 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore, in base ai dati diffusi dalla Regione, risale anche il numero dei ricoverati: sono in totale sono 1.018, 37 in più rispetto a ieri, di cui 141 in terapia intensiva che però ne segna 6 in meno.

Riguardo ai 313 nuovi casi registrati in regione, età media 49 anni, sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.910.036, 5.210 in più rispetto a ieri, di cui il 6% positivo. Sono invece 1.655 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 688 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 108.360 (88,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.979, +0,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 8.961 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (6 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). Sono 16.179 (237 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%) le persone, anche loro isolate perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

La Toscana si trova al 12/o posto in Italia come numerosità di casi, con circa 3.273 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.571 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.075 casi x100.000 abitanti, Pisa con 4.043, Massa Carrara con 3.984, la più bassa Grosseto con 1.912. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 100,4 x100.000 residenti contro il 124,8 x100.000 della media italiana (11/a regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (201,7 x100.000), Firenze (124,7 x100.000) e Pisa (104,0 x100.000), il più basso a Grosseto (42,9 x100.000). (ANSA).