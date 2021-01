Maltempo:Metrocittà Firenze, prorogato codice giallo pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che è in corso, ed è stato prorogato a tutta la giornata di domani, lunedì 4 gennaio, un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico su tutto il territorio della Città metropolitana.

Precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio.

"L'elevata saturazione del suolo - avverte Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile - può innescare locali frane o allagamenti. Invitiamo la cittadinanza alla prudenza, in particolare durante la guida".

(ANSA).