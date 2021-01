Maltempo: Giani, in Toscana 355 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - In Toscana i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 355 su 6.387 tamponi molecolari e 2.700 test rapidi effettuati". Lo ha scritto sul proprio profilo facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Non abbassiamo la guardia", ha continuato il governatore che poi ha aggiunto "Dall'8 ottobre, primo giorno da presidente, di strada ne è stata fatta orgogliosi di aver investito fortemente nella sanità pubblica, ma ancora ne abbiamo davanti per rendere la #ToscanasiCura". (ANSA).