Covid: Giani, 8.970 vaccini somministrati in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - "Sono 8.970 i vaccini somministrati fino ad ora in Toscana". Lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Ogni giorno un passo in avanti per concludere al più presto questa prima fase di vaccinazione rendendo la #ToscanasiCura!", ha ripreso il governatore. (ANSA).