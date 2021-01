Maltempo: neve, ancora criticità su Montagna Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 02 GEN - Ancora critica la situazione sulla Montagna Pistoiese, a causa dell'abbondante nevicata caduta nelle ultime ore, che ad Abetone ha ormai raggiunto quasi due metri di altezza, creando problemi alla viabilità e alle linee elettriche della zona.

I vigili del fuoco sono ancora impegnati per far fronte ai danni causati dalla neve, che ha fatto crollare diverse piante nella sede stradale. Le squadre stanno intervenendo con diversi mezzi, tra cui una turbina e una fresa per rimuovere la neve dalle strade di collegamento tra le zone di Abetone e Cutigliano, e per la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dal peso della neve. Anche la Provincia di Pistoia è al lavoro da ieri per coordinare gli interventi. "Ringrazio l'Ufficio viabilità che sta lavorando al meglio e lo invito a proseguire nello sforzo per continuare a coordinare e a mettere in campo le azioni necessarie per fronteggiare l'emergenza - scrive in una nota il presidente Luca Marmo, che è anche sindaco di San Marcello Piteglio -. Ringrazio anche la macchina della protezione civile della Provincia, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i volontari ed i cittadini". All'opera, sulla Montagna Pistoiese, anche i carabinieri, che nella serata di ieri hanno compiuto diversi interventi di soccorso, aiutando gli automobilisti meno esperti o più anziani a montare le catene sulle auto. (ANSA).