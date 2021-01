Maltempo: meno di 1000 famiglie in Garfagnana senza corrente

(ANSA) - LUCCA, 02 GEN - Sono ancora poco meno di 1000 le utenze rimaste senza corrente in Garfagnana a causa del maltempo. Erano quasi 3000 questa mattina.

Prosegue senza sosta il lavoro della task force di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il ripristino del servizio elettrico messo in ginocchio dalla copiosa nevicata che si è riversata sull'area appenninica della Toscana, con particolare riferimento alla Garfagnana e alla montagna pistoiese, causando la caduta di alberi sulle linee elettriche e rendendo difficoltosa anche la viabilità. Mentre per Enel sara' risolta in serata la situazione sulla montagna pistoiese, in Garfagnana si lavorerà' anche di notte. Le utenze complessive prive di energia elettrica scenderanno, attraverso l'impiego di altri gruppi elettrogeni per arrivare alla completa rialimentazione entro la mattinata di domani: in seguito ai danneggiamenti subiti dagli impianti elettrici, persistono infatti aree interessate da disservizi a macchia di leopardo nelle zone boschive di alcune frazioni di Careggine (circa 170), Piazza al Serchio (circa 250), Castiglione di Garfagnana (circa 350), Camporgiano (circa 130) e altre residue situazioni sparse.

