Maltempo: ancora 2.800 famiglie senza corrente in Garfagnana

(ANSA) - LUCCA, 02 GEN - Proseguono senza sosta le operazioni di ripristino delle linee elettriche da parte di Enel in Garfagnana, dove le utenze complessive prive di energia elettrica alle 14 di oggi erano ancora circa 2.800.

In seguito ai danneggiamenti subìti dagli impianti a causa degli alberi caduti sulle linee per la neve, persistono aree interessate da disservizi a macchia di leopardo nelle zone boschive di alcune frazioni dell'Alta Garfagnana: Minucciano, Sillano Giuncugnano, Bagni di Lucca, Careggine, Piazza al Serchio, Castiglione di Garfagnana, Vagli di Sotto, Villa Collemandina, San Romano in Garfagnana, Camporgiano. A fronte della risoluzione già avvenuta per molte situazioni specifiche, laddove le riparazioni siano particolarmente complesse e richiedano tempi lunghi, si è provveduto alla posa di alcune decine di gruppi elettrogeni da parte di Enel-Distribuzione.

(ANSA).