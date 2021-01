Fiorentina: Prandelli "diamo continuità al successo sulla Juve"

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - "La partita con il Bologna è piena di insidie ma dobbiamo dare continuità alla vittoria con la Juve in cui abbiamo acquisito fiducia e determinazione, la paura ora è solo un lontano ricordo". Così Cesare Prandelli alla vigilia del derby dell'Appennino alle 15 al Franchi. "D'ora in poi saremo giudicati in base al successo sui bianconeri - ha rimarcato il tecnico della Fiorentina - ma è presto per parlare di svolta''. Domani sarà una sfida in famiglia per Prandelli: dello staff del Bologna fa parte il figlio Nicolò, preparatore atletico. "In questa settimana ci siamo sentiti meno del solito forse per rispetto reciproco - ha sorriso l'allenatore viola - Io però spero di vincere dopodiché andrò a consolarlo". (ANSA).