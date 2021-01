Covid: in Toscana altri 20 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - In Toscana, rispetto a ieri, ci sono stati altri 20 nuovi decessi tra i pazienti Covid: 12 uomini e 8 donne con un'età media di 82,6 anni. Con i 498 nuovi positivi - età media 47 anni - registrati nelle ultime 24 ore salgono a 121.415 i casi di positività al Coronavirus in Toscana da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 107.674 (88,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.898.439, 5.083 in più rispetto a ieri, di cui il 9,8% positivo. Sono invece 1.963 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 568 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.021, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 964 (11 in più rispetto a ieri), di cui 139 in terapia intensiva (4 in meno).

Complessivamente, 9.057 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (174 in più rispetto a ieri). Sono 17.252 (686 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 964 (11 in più rispetto a ieri), 139 in terapia intensiva (4 in meno di ieri). (ANSA).