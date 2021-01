Maltempo: slavina in Garfagnana, sei persone bloccate

(ANSA) - CASTIGLIONE GARFAGNANA, 01 GEN - Il soccorso alpino sta intervenendo per raggiungere sei persone bloccate nella zona del rifugio Pradaccio, nel comune di Castiglione Garfagnana (Lucca), a causa della neve alta e di una slavina provocata dalla pioggia caduta nel primo pomeriggio appesantendo la neve fresca.

Il gruppo stava rientrando a valle dal rifugio e, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto diviso in due dalla grande quantità di neve. Immediati sono scattati i soccorsi e per l'intervento è stato chiamato il Soccorso alpino e speleologico toscano. Nessuna delle persone coinvolte nell'evento, secondo le prime indicazioni, sarebbe ferita né avrebbe necessità di intervento medico. (ANSA).