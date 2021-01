Maltempo: ancora pioggia in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - Ancora maltempo in Toscana, con pioggia, vento e mare agitato. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino con cui estende fino a tutta la giornata di domani, sabato 2 gennaio, lo stato di vigilanza.

Oggi le precipitazioni risulteranno più frequenti sul nord-ovest e nelle zone occidentali della regione, mentre domani, sabato 2 gennaio, le precipitazioni interesseranno la regione in modo più diffuso, in particolare nella prima parte della giornata. Possibilità di locali temporali lungo la costa e sulle isole, nonché di vento forte di scirocco sull'Arcipelago.

