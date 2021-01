Famiglia intossicata da monossido nel Pisano, 4 in ospedale

(ANSA) - SAN MINIATO (PISA), 01 GEN - Una famiglia composta da due genitori di 46 anni e i figli di 12 e 9 anni è stata portata in ospedale dopo essere rimasta intossicata da monossido di carbonio nella serata di ieri. E' accaduto a San Miniato (Pisa).

Le quattro persone sono state soccorse dal 118 e portate prima all'ospedale di Empoli (Firenze), poi nelle primissime ore di oggi si è optato per il trasferimento verso gli ospedali fiorentini. I bambini adesso si trovano ricoverati al Meyer mentre i genitori sono stati trasportati in ambulanza a Careggi.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, tutti e quattro non sono in pericolo di vita e hanno subìto lievi intossicazioni, probabilmente per il malfunzionamento di un impianto di riscaldamento. (ANSA).