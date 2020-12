Vaccini: atterrate dosi a Pisa, oggi parte vaccinazione Rsa

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Sono arrivate questa mattina in aereo all'aeroporto di Pisa le nuove dosi di vaccino attese dalla Toscana.

"I vaccini - spiega Carlo Tomassini coordinatore sanitario unità di crisi regionale - sono arrivati, sono stati allocati nelle tre aziende ospedaliere universitarie che hanno i frigoriferi e con le borse termiche distribuite in tutte le province. Nel pomeriggio poi partiranno i team sanitari per andare nelle Rsa a fare le vaccinazioni". (ANSA).