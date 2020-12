Restauri: Palazzo Vecchio, 2,7 mln per Fortezza da Basso

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Avanti a Firenze con i lavori di restauro per il recupero e la valorizzazione della Fortezza da Basso, il complesso fieristico-congressuale di 95mila metri quadri a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Dopo l'intervento sul primo tratto di mura, specifica una nota di Palazzo Vecchio, è la volta del mastio con la sua trecentesca 'porta a Faenza' e delle cortine murarie fino al baluardo della Cavaniglia. Il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo di oltre 2,7 milioni, ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Titta Meucci e dell'assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

I lavori rientrano nel piano complessivo di recupero del complesso da oltre 68milioni di euro. Il Comune sta studiando anche un sistema di percorsi pubblici per la valorizzazione dei camminamenti di ronda e dei bastioni verdi ancora esistenti, Bellavista e Rastriglia. In riferimento al mastio tra gli interventi previsti il restauro degli stemmi in pietra arenaria, quello del portone e ferramenta in ferro nel fossato, l'integrazione della pavimentazione in cotto e il trattamento delle ringhiere nei camminamenti. Per Meucci "l'obiettivo di questo terzo lotto di lavori è quello di recuperare porzioni importanti delle poderose mura della Fortezza, per ricostituire la struttura unitaria del complesso e mettere a disposizione del polo fieristico congressuale e di tutta la città il suo enorme valore architettonico". Sacchi ha evidenziato che la "Fortezza sarà al centro di una valorizzazione culturale dei suoi percorsi più segreti, dai sotterranei fino al mastio, che torneranno visitabili per tutti: i cittadini potranno così riappropriarsi dei monumenti storici di Firenze, anche quelli meno noti rispetto alle bellezze canoniche". (ANSA).