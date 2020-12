Madonna del Parto proiettata su Mura Anghiari

(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO), 30 DIC - La Madonna del Parto di Piero della Francesca esce per la prima volta da Monterchi (Arezzo) per essere proiettata virtualmente sulle Mura di Anghiari (Arezzo). Il bastione settentrionale delle Mura urbane il 30 e il 31 dicembre e il 1/o gennaio si trasformerà in una quinta architettonica grazie ad un suggestivo gioco di luci, video-mapping a cura di Lorenzo D'Anna, Giacomo Calli e Francesco Dejaco.

L'evento è patrocinato dai comuni di Anghiari e di Monterchi sotto la supervisione tecnica e artistica del direttore del Museo della Battaglia e di Anghiari, Gabriele Mazzi. "La città di Anghiari, quando si pone nell'ottica di lavorare e regalarsi qualcosa di bello, riesce ad ottenere sempre il massimo - ha affermato il sindaco Alessandro Polcri - ringrazio il sindaco di Monterchi Alfredo Romanelli che ha raccolto la scommessa: offrire alla cittadinanza e al pubblico social alcune immagini di opere d'arte contenute in chiese e musei del territorio. In un periodo della storia così buio come quello che stiamo vivendo, abbiamo tutti il diritto di sognare attraverso i grandi maestri del passato". (ANSA).