Dante: Crusca pubblica una parola al giorno del sommo poeta

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Per ciascuno dei 365 giorni del 2021, dall'1 gennaio al 31 dicembre, sul sito internet dell'Accademia della Crusca apparirà una diversa parola o espressione di Dante arricchita da un breve commento, pensato per raggiungere il pubblico più ampio. La parola di Dante, "fresca di giornata" nonostante i 700 anni trascorsi dalla morte del sommo poeta, sarà rilanciata attraverso i canali social dell'Accademia (Facebook, Twitter, Instagram). L'iniziativa della Crusca, tra quelle promosse dall'Accademia nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte dell'Alighieri, vuole essere un modo, si spiega, per "sottolineare la capacità creativa, l'attualità e la straordinaria leggibilità del grande poeta".

La Crusca tra l'altro ha già da tempo in corso il Vocabolario Dantesco, frutto della stretta collaborazione fra l'Accademia e l'Istituto del Cnr Opera del vocabolario italiano, "una risorsa informatica accessibile gratuitamente e in continuo aggiornamento (vocabolariodantesco.it)". (ANSA).