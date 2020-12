Covid: Toscana, in aumento casi, 460 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Casi Covid in crescita in Toscana a fronte però di un numero maggiore di tamponi. Secondo i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo quotidiano report su Facebook i nuovi positivi sono 460 su 11.236 tamponi molecolari e 4.817 test rapidi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 271 a fronte di 7.802 tamponi mentre lunedi i positivi erano 181 e i tamponi 3.674.

Nel suo post Giani ha poi ringraziato l'Esercito, i Carabinieri e la Polizia di Stato "per l'ottima organizzazione nella consegna delle prime dosi del vaccino. Siamo orgogliosi del vostro lavoro!". (ANSA).