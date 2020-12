Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Al via da oggi la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid: stamani l'arrivo all'aeroporto di Pisa delle 32.760 dosi destinate alla Toscana, poi via ai vaccini a partire dalle Rsa. Tra gli anziani degenti anche una donna di 102 che vive in una casa di riposo di Piombino (Livorno). Da domani le vaccinazioni continueranno in tutte le strutture che ospitano persone fragili, quindi anche residenze per disabili e comunità alloggio protette. Come spiegato dall'assessore alla sanità toscano Simone Bezzini dall'1 gennaio via poi alla vaccinazione nei reparti covid degli ospedali e dal 4 gennaio a tutti gli operatori sanitari.

Intanto risalgono i contagi anche in Toscana: 460 su 11.236 tamponi molecolari mentre ieri erano stati 271 a fronte di 7.802 test e lunedì 181 e i tamponi 3.674. Registrati anche altri 23 decessi. Proprio oggi dai dati contenuti nel rapporto curato congiuntamente dall'Istat e dall'Iss è risultato che fra ottobre e novembre in Toscana si è registrato un incremento del 30,3% dei decessi complessivi rispetto alla media dello stesso bimestre dal 2015 al 2019, eccesso di mortalità che può essere ricondotto alla pandemia Covid-19. I morti Covid in Toscana da febbraio a novembre sono stati 2.492, di cui 1.054 nel periodo febbraio-maggio, e 1.353 nel bimestre ottobre-novembre. Nei due mesi autunnali si è concentrato anche l'86% dei casi positivi segnalato in Toscana: 35.805 a ottobre e 52.144 a novembre, su un totale di 102.307. (ANSA).