Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - Ancora in attesa dei vaccini per dare il via alla vaccinazione di massa, la Toscana registra altri 271 casi di Covid contro i 181 di ieri e 15 decessi. In calo i ricoveri. L'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati scende al 3,5% (ieri era del 4,9%) ma a fronte di più del doppio dei test effettuati rispetto alla precedente rilevazione: 7.802 contro 3.674.

Riguardo ai vaccini stamani l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini a Lady Radio aveva spiegato: "Siamo in attesa, con un po' di problemi legati al maltempo, dell'arrivo di altre 27.500 dosi di vaccino, dovrebbero arrivare tra oggi e domani. E siamo pronti, nell'arco di 24 ore da quando ci saranno consegnate, a partire nuovamente con la vaccinazione che avverrà in via prioritaria nelle rsa"."Seguiranno i reparti Covid degli ospedali - ha confermato l'assessore - e da lunedì 4 gennaio andremo a regime con una campagna che riguarderà tutti gli operatori sanitari".

Intanto oggi inaugurati nel ristrutturato padiglione A del Campo di Marte a Lucca 150 nuovi posti letto Covid mentre a Campo nell'Elba, comune particolarmente colpito dal virus, partita la prima sperimentazione del progetto 'Territori sicuri', uno dei nuovi programmi di screening anti-contagio, promosso dalla Regione Toscana con Anci, Upi, le Misericordie, le Pubbliche Assistenze Riunite e la Croce Rossa Italiana, oltre ad Ars, alle Asl e alle Società della salute. (ANSA).