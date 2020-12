Coronavirus: Toscana; altri 15 decessi, ricoveri in calo

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - In Toscana sono 119.236 i casi di positività al Coronavirus, 271 in più rispetto a ieri (età media 46 anni), lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente quando ne erano stati registrati 181, 90 in meno.

Scende la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi fatti, oggi pari al 3,5% rispetto all'incidenza di ieri che era stata del 4,9% ma a fronte di meno della metà di test eseguiti: 3.674 rispetto ai 7.802 riportati oggi. Il report odierno elenca inoltre altri 15 decessi, 8 uomini e 7 donne con un'età media di 83,2 anni, che portano a 3.632 il dato complessivo da inizio pandemia.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 105.589 (88,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.015, -2,6% rispetto a ieri. In calo i ricoverati: sono 1.036,18 in meno rispetto a ieri, di cui 157 in terapia intensiva (7 in meno). Complessivamente, 8.979 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (251 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%). Sono 19.761 (16 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate La Toscana passa con oggi dall'11/o al 12/o posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.197 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.407 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.010 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.962, Massa Carrara con 3.909, la più bassa Siena con 1.827. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 97,4 x100.000 residenti contro il 119,9 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (197,6 x100.000), Firenze (121,4 x100.000) e Pisa (99,5 x100.000), il più basso a Grosseto (40,2 x100.000). (ANSA).