Cade e scivola in canale a Viareggio, anziano annega

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 DIC - Un uomo di 90 anni, di Viareggio (Lucca), è scivolato nel canale Burlamacca ed è annegato. L'anziano era uscito di casa senza che la moglie se ne accorgesse e lei stessa, non riuscendo a rintracciarlo, ha allertato gli altri parenti che hanno chiesto soccorso alle autorità. C'era necessità di cercarlo perché aveva qualche problema di salute. Purtroppo il corpo è stato notato galleggiare in acqua intorno alle 9 da due operai che stavano facendo dei lavori in un appartamento di fronte al canale. Loro stessi l'hanno tirato fuori dall'acqua avvertendo il personale della caserma della guardia di Finanza vicina. Purtroppo il 90enne era morto. L'uomo presentava una ferita sulla fronte, forse procuratasi nel cadere. Il medico del 118 ha accertato che è morto per annegamento. Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e i carabinieri. (ANSA).