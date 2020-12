Rissa tra condomini per panni stesi,2 feriti,6 denunce

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 28 DIC - Rissa con bastoni e anche un coltello ieri pomeriggio nel cortile di un'abitazione a Campi Bisenzio (Firenze) dove poi sono intervenute pattuglie dei carabinieri della locale stazione e del radiomobile della compagnia di Signa e due ambulanze. Due le persone ferite che sono state portate in ospedale: una ha riportato 10 giorni di prognosi, l'altra si è fatta medicare ma poi è andata via prima che venisse emesso il referto. In totale sei i partecipanti alla rissa bloccati, identificati e poi denunciati: in due erano già noti alle forse dell'ordine. Sempre secondo quanto spiegato dai carabinieri la causa "del violento litigio" sarebbe "riconducibile a motivi condominiali, in particolare a causa di alcuni panni stesi ad asciugare".

Da quanto ricostruito in quattro, tutti di origine cinese, avrebbero affrontato due loro connazionali: ci sarebbero stati scambi di colpi con calci e pugni da parte di entrambi i gruppi, uno dei partecipanti avrebbe brandito anche un coltello, poi sequestrato. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i residenti, spaventati dalle grida dei partecipanti alla rissa.

(ANSA).