Mostra e libri per ricordare regista Antonioni

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - E' dedicata al regista Michelangelo Antonioni la seconda edizione del 'Cinema raccontato', nella Biblioteca San Giorgio a Pistoia: l'iniziativa, in programma dal 30 gennaio al 10 aprile, propone una mostra con foto dal set de 'L'eclisse' e presentazioni di libri sul cinema.

Dopo una prima edizione parzialmente interrotta dall'emergenza Covid, spiega una nota, la settima arte torna a raccontarsi in forma ibrida, attraverso pagine di libri e scatti fotografici. Al centro dell'iniziativa la mostra 'L'eclisse di Michelangelo Antonioni nelle fotografie di Vittorugo Contino' a cura di Antonio Maraldi: 23 scatti in bianco e nero e a colori, riproduzioni degli originali, immortalano la lavorazione del film. Sempre ad Antonioni è dedicato l'ultimo incontro con la presentazione del libro di Simona Busni, vincitore del premio Limina 2020 come miglior libro italiano di studi sul cinema. Tra gli altri libri quello dedicato a Monica Vitti, musa del maestro ferrarese, protagonista femminile dei ritratti di Eleonora Marangoni. Gli altri appuntamenti letterari pongono lo sguardo verso grandi autori del cinema contemporaneo: si parte con lo sceneggiatore e regista Charlie Kaufman, su cui ha scritto Davide Romagnoli. A seguire la prima monografia italiana dedicata a Matteo Garrone, curata da Christian Uva. Rita Ricucci rilegge tutto il cinema d'artista del coreano Kim Ki-duk e per finire Claudio Zito omaggia il coraggio e la tenacia del maestro iraniano Jafar Panahi. Tutti gli incontri saranno visibili in streaming. (ANSA).