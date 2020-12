Maltempo, stop traghetti per isole Elba e Capraia

(ANSA) - LIVORNO, 28 DIC - Interrotti stamani a causa del maltempo i collegamenti dei traghetti con l'isola d'Elba (Livorno) da Piombino e con l'isola di Capraia da Livorno. Da Piombino l'ultima nave per Portoferraio è partita alle 6,10, poi il blocco. Come spiegano dalla capitaneria di Portoferraio infatti, le condizioni meteo marine sono proibitive con 3 metri d'onda nel canale e 50 nodi di vento da sud.

Dal porto di Livorno invece, confermano dall'Avvisatore Marittimo, stamani, sempre a causa delle avverse condizioni meteo, non è partito il traghetto Liburna per l'isola di Capraia. (ANSA).