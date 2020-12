Magie Bustric in streaming per grandi e piccini

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Spazio Alfieri fa i suoi auguri per le feste a tutti con uno spettacolo di Bustric in streaming sul sito del cinema il 29 e 30 dicembre aperto a coloro che si collegheranno. Uno spettacolo di magia e incantamenti, si spiega, per regalare l'emozione della meraviglia a grandi e piccini.

Sergio Bini in arte Bustric, si ricorda, è il responsabile artistico della parte teatrale dello Spazio Alfieri sin dalla sua apertura. "La rassegna Magico Teatro da lui curata - si spiega ancora in una noya - ha regalato il sorriso a migliaia di bambini, portando sul palco fiorentino maghi e illusionisti da tutto il mondo. In questo anno particolare Bustric vuole regalare a tutti 40 minuti di spensieratezza con i suoi numeri di magia e illusione con la solita ironia e leggerezza che lo contraddistinguono. Per la prima volta Bustric svelerà i suoi trucchi, sarà un viaggio fra storie e segreti alla ricerca della Meraviglia, uno spettacolo inserito nell'Inverno Fiorentino".

Nel periodo natalizio il catalogo di film streaming dello Spazio Alfieri si arricchisce poi: si aggiungono i migliori documentari d'autore degli ultimi anni e spuntano titoli per tutta la famiglia e i più piccoli da vedere comodamente dal proprio divano senza orari o limiti di tempo. (ANSA).