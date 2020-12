Covid: Serie B; rinviata Pisa-Frosinone

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - La partita del campionato di Serie B Pisa-Frosinone, in programma mercoledì (ore 17) e valida per la 16/a giornata, è stata rinviata a data da destinarsi. Il club ciociaro, alle prese con un focolaio di Covid (14 positivi, ai quali oggi si è aggiunto il portiere Bardi) fa infatti sapere con un comunicato che "il Frosinone Calcio in ottemperanza al regolamento in vigore afferente i casi di positività tra i tesserati, ha chiesto ed ottenuto dalla Lega di Serie B il rinvio, a data da destinarsi, della gara Pisa-Frosinone in programma mercoledì". (ANSA).