Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Partirà in anticipo la campagna vaccinale di massa contro il Covid in Toscana: l'avvio delle somministrazioni è in programma per mercoledì 30 dicembre anziché per il 4 gennaio come precedentemente annunciato.

"Aspettiamo la comunicazione ufficiale per l'arrivo delle dosi - conferma le anticipazioni di stampa Carlo Tomassini, coordinatore sanitario dell'unità di crisi regionale -, domani ne dovrebbero arrivare 27.500 per partire con la vaccinazione il giorno successivo". I destinatari saranno gli ospiti e i lavoratori della rsa della Toscana. "Poi il primo gennaio - aggiunge Tomassini - si partirà con la vaccinazione all'interno dei presidi ospedalieri, medici, infermieri e operatori socio sanitari saranno vaccinati per tre giorni su chiamata partendo dai reparti più esposti a rischio, i reparti Covid. Dal 4 gennaio sarà attiva l'agenda di prenotazione per tutti gli altri sanitari". La campagna andrà avanti grazie all'arrivo di dosi con cadenza settimanale.

Il report odierno sull'epidemia registra 181 nuovi casi, con un'incidenza positivi/tamponi al 4,9%, dato in calo, altri 29 decessi purtroppo, e un aumento dei ricoveri: sono complessivamente 1.054, 42 in più rispetto a ieri, tra cui 164 in terapia intensiva (1 in meno). Intanto Cassa Depositi e Prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con la Regione Toscana del valore di circa 14 milioni di euro e della durata di cinque anni per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare, in particolare, al Centro Covid Pegaso di Prato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Le risorse, si legge in una nota di Cdp, saranno dedicate per circa 8 milioni di euro all'acquisto, da parte della Regione, di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili. Più di 6 milioni di euro verranno, invece, utilizzati come contributi agli investimenti per le attrezzature sanitarie a favore delle Asl, delle Aou e degli altri Enti che fanno parte del Servizio Sanitario regionale. (ANSA).