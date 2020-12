Coronavirus: in Toscana 181 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - "Oggi sono 181 i nuovi positivi in Toscana su 3.674 tamponi molecolari e 503 test rapidi". Lo scrive su Fb il governatore della Toscana Eugenio Giani postando una foto scattata ieri in occasione del 'Vaccine day' nella Rsa fiorentina di Montedomini, "In Toscana - scrive Giani - abbiamo deciso con forza di proteggere da subito i nostri nonni ospiti delle Rsa con il vaccino anticovid. Marco Meucci è il primo vaccinato della Rsa di Montedomini. Dobbiamo uscirne tutti insieme e rendere la #ToscanasiCura!". (ANSA).