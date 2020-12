Spalaneve in azione colline Pistoiese,no criticità

(ANSA) - PISTOIA, 26 DIC - Spalaneve in azione la notte scorsa e stamani sulle colline e sulla montagna pistoiese, per liberare le strade dalla neve caduta durante la notte. Ad Orsigna, la frazione più alta del comune di Pistoia, la coltre bianca va dai 25 e i 30 centimetri. "Gli spalaneve sono all'opera da stanotte - afferma Alessio Bartolomei, assessore alla protezione civile del Comune di Pistoia - , ma al momento non sono state segnale problematiche particolari". Paesi e frazioni imbiancati anche nel comune di Sambuca Pistoiese, tra la provincia di Pistoia e quella di Bologna.

Ad Abetone dove sta nevicando da diversi giorni, c'è il rammarico degli operatori per gli impianti chiusi a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus. "Un Natale anomalo - scrive sulla sua pagina Facebook Andrea Formento, direttore della stazione sciistica di Val di Luce e presidente nazionale di Federfuni -, per il silenzio che caratterizza i nostri paesi.

Molti di noi, uomini e donne di montagna, hanno potuto passare il Natale con i propri cari come mai forse era accaduto ma credo che nonostante l'affetto dei nostri familiari abbiamo provato sensazioni che non ci hanno regalato la serenità e la felicità degli altri anni". (ANSA).