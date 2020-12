Covid: a Pistoia camion 'vela' per ringraziare infermieri

(ANSA) - PISTOIA, 26 DIC - Un camion con la scritta 'Anno dell'infermiere: 2020 volte grazie', riportata su una vela pubblicitaria. È il messaggio di ringraziamento dedicato agli infermieri per l'impegno da loro dimostrato in un anno particolare come il 2020, caratterizzato dall'emergenza covid.

Il camion ha girato in questi giorni a Pistoia, in particolare nella zona dell'ospedale San Jacopo, e tornerà a circolare il 28 dicembre. L'idea è dell'Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze-Pistoia. Dopo Pistoia, i ringraziamenti si sposteranno a Empoli il 29 e 30 dicembre.

"Il 2020 non va dimenticato - commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -, non dobbiamo dimenticare le difficoltà attraversate, la fatica, la paura e le competenze acquisite. L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova la nostra professione e questo anche nell'anno dell'infermiere. Abbiamo ribadito sul campo la nostra dedizione per questa professione, anche a costo di rischiare la vita in prima persona. E non potevamo non sottolinearlo". (ANSA).