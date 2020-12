Coronavirus: in Toscana 402 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 402 su 4.920 tamponi molecolari e 349 test rapidi effettuati. E' quanto rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani nel consueto report sul suo profilo Fb.

Nello stesso post Giani saluta i "nonni, il mondo fuori vi pensa", spiegando che "centinaia di pensieri, decorazioni e disegni hanno invaso di colori la residenza sanitaria Le Lame di Agliana in provincia di Pistoia e molte altre in tutta la Toscana. Bambini, ragazzi e cittadini hanno inviato così i loro auguri ai propri cari. La nostra bella Toscana". (ANSA).