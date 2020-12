Maltempo, Toscana, codice giallo per vento e neve

(ANSA) - FIRENZE, 25 DIC - Codice giallo per rischio neve e vento forte domani in Toscana. Lo stabilisce il nuovo bollettino del Cfr (Centro funzionale regionale). L'allerta gialla per il vento interesserà tutta la Toscana. L'allerta neve scatterà alla mezzanotte di sabato 26 dicembre e si concluderà 12 ore dopo.

Oggi è previsto vento forte di Libeccio sui crinali dell'Appennino e relative zone sottovento e sull'Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e zone adiacenti. Attenuazione temporanea del vento nel corso del pomeriggio. Domani venti in intensificazione fino a forti da nord est. Sul fronte della neve oggi sono previste nevicate in Appennino inizialmente oltre gli 800-1000 metri, in progressivo calo di quota fino ai 400-500 metri in serata, in particolare sull'Alto Mugello. A quote di montagna possibili cumulati fino a 20 cm, a quote di collina, sull'Alto Mugello, fino a cinque cm. Domani, sabato, nel corso della notte e fino alla mattina ancora precipitazioni nevose sulle zone Appenniniche in abbassamento di quota fino a 300-400 metri (localmente a quote inferiori). Nel corso della notte e della mattina di domani le precipitazioni nevose potranno estendersi alle zone di collina della Toscana centro meridionale con quota variabile fra i 300-400 metri di Valdichiana, Val Tiberina e Casentino e i 500 metri di Colline Metallifere, Chianti e Amiata. Cumulati a quote di montagna fino a 20 cm, a quote di collina, sull'Alto Mugello, Val Tiberina e Casentino fino a 10 cm, solo localmente superiori. Sulle altre zone centro meridionali possibili cumulati a quote collinari fino a 3-5 cm.

