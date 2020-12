Covid:Toscana,risalgono nuovi casi e decessi, altri 35 morti

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Risalgono nuovi casi positivi (563, età media 49 anni)) e decessi (35 pazienti, media 80,4 anni) per Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report aggiornato della Regione. La Toscana raggiunge così 117.542 casi totali (+0,5%) con incremento percentuale inferiore a quello dei guariti che crescono dello 0,9% e arrivano a quota 103.021. I tamponi eseguiti vanno verso i 2 milioni, ora sono a quota 1.830.077, 11.680 in più rispetto a ieri, di cui il 4,8% positivo. I deceduti totali registrati in Toscana a causa del Covid sono stati 3.552 (di cui 53 non residenti); Firenze con 14 nuovi decessi ha ha superato i 1.200 morti (1.209). Gli attualmente positivi sono oggi 10.969 (-3,4% su ieri). Tra questi i ricoverati sono 1.049 (-20 su ieri) di cui 161 in terapia intensiva, mentre gli altri sono curati a casa e dopo molto tempo tornano sotto 10.000. Si tratta infatti di 9.920 persone in isolamento domiciliare, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o senza sintomi (-368 su ieri pari al -meno 3,6%). Inoltre, calano di quasi mille unità, a 21.899 (-956 su ieri, -4,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Dei 103.021 guariti (+916 su ieri) ci sono 389 guariti clinici (+4 unità su ieri), e 102.632 (+912 su ieri) guarigioni virali, con tampone negativo. (ANSA).