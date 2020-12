Musei: viaggio virtuale di Natale per scoprire Pisa marinara

(ANSA) - PISA, 23 DIC - Un Natale di visite guidate in 3d arriva al Museo delle Navi Antiche di Pisa che, per le festività, natalizie, regala ai visitatori la possibilità di scoprire il complesso museale con lo speciale Virtual Tour di VRfacile.com, progetto di una giovane società, Be-different, specializzata nella realizzazione di tour virtuali e impegnata su vari fronti d'innovazione.

Domani il primo appuntamento sarà con il percorso attraverso il corridoio centrale e la sala I, 'La città tra i due fiumi', fruibile al pubblico sul sito del museo e sui canali social, che si arricchirà gradualmente con tutte le altre sezioni a cadenza programmata. Il percorso virtuale sarà accessibile gratuitamente ai visitatori al link https://mpembed.com/show/?m=7qAdvNRkw9m&mpu=332. Il complesso delle Navi Antiche di Pisa, agli Arsenali Medicei, è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con i suoi 4.700 metri quadri di superficie espositiva che raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con 7 imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. Le navi e i reperti sono il frutto di più di vent'anni di ricerca e restauro, dopo la scoperta degli scafi riemersi nel 1998 durante alcuni lavori allo scalo ferroviario di Pisa San Rossore e accompagnano i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso più di mille anni di commerci e marinai, rotte e naufragi, navigazioni, vita di bordo e della storia della Pisa marinara. (ANSA).