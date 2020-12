Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Tutto pronto per lo start della campagna di vaccinazione anti-Covid anche in Toscana: base logistica dell'operazione diventa l'ospedale di Careggi a Firenze dove l'Esercito sabato sera, 26 dicembre, scorterà le prime 620 dosi di vaccino per lo stoccaggio iniziale in regione e quindi la distribuzione. Poi domenica 27 la vaccinazione negli ambulatori di 11 ospedali in Toscana e di una Rsa, Montedomini a Firenze. Sarà una sorta di prova generale per la prima fase della campagna che vede coinvolti sanitari e ospiti delle Rsa e che tra i punti-chiave ha il mantenimento della 'catena del freddo'. Le liste dei volontari sono state approntate. Grande è l'attesa per la vaccinazione ma la Toscana si sta muovendo su più versanti contro la pandemia, anche ottimizzando aspetti logistici e di prevenzione. Così la Asl Toscana Centro ha realizzato una centrale operativa a San Salvi, a Firenze per ottenere la migliore gestione dei 2.000 operatori coinvolti nell'emergenza, mentre la Regione ha fissato linee di prevenzione del contagio nelle Rsa con una guida, un corso di formazione e un tutorial sui comportamenti sicuri da osservare.

Una vera campagna per la conoscenza che riguarda 12.000 ospiti e 10.000 operatori. Altro intervento 'a tappeto' è per uno screening mirato sufgli studenti di 150 scuole superiori toscane (14-19 anni), sui territori comunali dove il contagio serpeggia di più, e sui lavoratori a rischio più elevato. Tutto questo mentre per il secondo giorno consecutivo il report della Regione delle 24 ore conta altri 22 morti (come quello di ieri) e 435 nuovi positivi, dato in rialzo ma su più tamponi, 12.264, un rapporto che sembra incoraggiante mentre i ricoveri in ospedale calano a 1.069 pazienti e i positivi del -4,1%. (ANSA).