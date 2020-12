Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Dati Covid in calo in Toscana nelle ultime 24 ore, sia riguardo ai decessi, - 22 persone morte, con età media che si ferma a 79 anni, numeri in ribasso sui giorni scorsi benché ancora gravi - sia ai nuovi casi positivi che sono stati 309 a fronte di 8.563 tamponi effettuati. In calo anche i ricoverati 1.116 (-34 unità) di cui 175 in terapia intensiva (-10), elemento su cui hanno fatto leva le guarigioni che sono state 848. Un quadro generale che segna un lieve alleggerimento della pressione sul sistema sanitario regionale. In questo contesto una delibera della giunta regionale ha stabilito che, pur nel rispetto delle norme anti-Covid, i pazienti, soprattutto quelli gravi e gravissimi, ricoverati in ospedali, case di cura e Rsa della Toscana potranno ricevere visite da parte dei loro familiari, pur nel rispetto delle norme anti Covid. Le visite non potranno superare la durata di 15 minuti e i visitatori al primo accesso dovranno sottoscrivere un apposito modulo che contiene le procedure da seguire per l'accesso al reparto, l'igienizzazione, la vestizione e la svestizione. Una misura che ricuce la relazione tra strutture, pazienti e familiari, e che è stata interrotta dalla pandemia, purché osservata con criteri di estrema sicurezza. Su un piano di strategia generale, invece, Il governatore Eugenio Giani ha lamentato la scarsità delle risorse destinate alla sanità nel piano di Recovery fund. "Sono deluso - ha detto - che a livello nazionale sul capitolo salute siano dedicati solo 9 miliardi pari al 4,6%" delle risorse totali del Recovery Fund per l'Italia, 209 miliardi. "Il Mes che sarebbe dedicato solo alla sanità vedo che non viene approvato - ha aggiunto Giani -. Quindi mi sento di fare un appello affinché sulla sanità ci siano più risorse. Le risorse previste per la sanità dovrebbero essere triplicate", serve "più sanità perché il Covid ci ha insegnato che abbiamo bisogno di strutture, di rapporto con il territorio". (ANSA).