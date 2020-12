Covid: sindaci Elba,solo domenica 33 positivi su 100 tamponi

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 21 DIC - Grande preoccupazione per il contagio da Coronavirus è stata comunicata dai sindaci dell'Elba in una lettera al governatore della Toscana, Eugenio Giani per la situazione che si sta determinando sull'isola. "Oggi abbiamo 200 persone positive nel nostro territorio, tra questi anche due medici di famiglia. Solo ieri, su 100 tamponi effettuati, 33 persone sono risultate positive.

Un dato, questo, che se lo confrontiamo con i dati nazionali è molto lontano dal 9,2 registrato nella giornata di ieri", scrivono i sindaci evidenziando dati inediti per l'isola.

"Nell'ultima settimana abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dei numeri relativi alle persone risultate positive e, in particolare, destano molta preoccupazione il cluster di Campo nell'Elba e quello all'interno della Rsa di Portoferraio", sottolineano aggiungendo che "l'epidemia sull'isola è in rapida espansione e se i numeri continuano a crescere con questa velocità ci saranno grosse criticità di tenuta complessiva delle nostre strutture sanitarie". A Giani i sindaci chiedono "come primo segnale di impegno nei confronti della nostra Comunità, medici ed infermieri in grado di supportare il lavoro delle Usca e i livelli di assistenza di base come i medici di medicina generale e la guardia medica, di affiancare il personale che si occupa di tutta la catena di prevenzione al contagio da Coronavirus, dal tracciamento alla capacità di poter aumentare il numero di tamponi effettuati in un giorno e di rafforzare tutta la squadra sanitaria". (ANSA).