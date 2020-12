Covid: la Toscana conta altri 34 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - Continua la salita dei contagi in Toscana (+0,4%) con 452 nuovi casi (età media di 47 anni) a cui si aggiungono altri 34 decessi (età media 84 anni; totale dall'inizio 3.473) secondo il report della Regione delle 24 ore.

Il totale di positivi sale a 116.235 ma crescono anche i guariti (+828, pari al +0,8%) che raggiungono quota 100.366. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.797.570, 6.638 in più rispetto a ieri, di cui il 6,8% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.396 (-3,2%): tra loro ci sono 1.150 ricoverati (dato stabile) di cui 185 in terapia intensiva, e altre 11.246 persone in isolamento a casa con lievi sintomi lievi o senza sintomi (410 in meno rispetto a ieri, -3,5%). Ci sono poi 23.648 persone in quarantena fiduciaria (-579 unità pari al -2,4%) isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Tra i guariti ci sono 400 clinicamente guariti (+29 su ieri, +7,8%) e 99.966 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo (+799 su ieri, +0,8%). (ANSA).