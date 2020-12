Covid: tanti casi Elba, Portoferraio chiude scuole e parchi

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Il Comune di Portoferraio, il principale dell'isola d'Elba (Livorno), ha emesso un'ordinanza che anticipa a domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Disposta inoltre la chiusura temporanea di tutti gli asili nido, i parchi, i giardini pubblici, i cimiteri e gli impianti sportivi sempre da domani al 31 dicembre, oltre alla chiusura degli uffici comunali. Il provvedimento fa seguito all'aumento di casi registrato sull'isola: tra i contagiati anche il sindaco di Portoferraio Angelo Zini, come reso noto da lui stesso ieri su Fb, e altri due assessori, come spiega oggi il Comune sempre su Facebook riferendo dell'esito dei tamponi effettuati ieri sulla giunta. L'amministrazione ha pubblicato sul social anche l'ordinanza.

In base al report diffuso oggi, come ogni giorno, dalla Asl Toscana Nord Ovest (a cui fanno riferimento le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno), su 203 nuovi casi 34 sono stati registrati all'Elba. Quello odierno è il numero più alto di nuovi contagi in un giorno da inizio dicembre sull'isola dove da domenica scorsa si sono avuti 139 casi contro i 21 dei primi 12 giorni del mese.

Di "boom di casi" negli ultimi giorni all'Elba parla il consigliere regionale della Lega che chiede come interventi urgenti uno screening di massa sui residenti della principale delle isole dell'Arcipelago toscano e, un potenziamento delle attività di tracciamento e del personale sanitario. "La Regione e la Asl devono intervenire subito per arginare la diffusione del virus e individuare sul nascere casi di positività che potrebbero avere evoluzioni pericolose", afferma il consigliere.

