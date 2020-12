Coronavirus: in Toscana nelle ultime 24 ore 483 casi

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 483 su 10.922 tamponi molecolari e 2.013 test rapidi effettuati". Lo rende noto su Fb il presidente della Toscana Eugenio Giani che posta anche la foto di "una piccola principessa al Meyer" che "ha voluto dedicare un pensiero al personale ospedaliero, un'immagine bellissima" sulla bacheca che la Regione ha voluto installare in ogni ospedale per ringraziare e sostenere medici , infermieri e gli altri operatori.

""Anche tu puoi dire grazie" è una bacheca che abbiamo affisso in ogni ospedale della Toscana per ringraziare chi combatte da mesi in prima linea: grazie a tutte le donne e uomini del nostro insostituibile sistema sanitario!". (ANSA).