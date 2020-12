Radio Day dedicato agli anni '80 a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Una giornata interamente dedicata alla musica, all'informazione, alla moda e allo spettacolo degli anni '80. E' il Radio Day organizzato dal Controradio Club e da Controradio per domenica 20 dicembre, con il contributo del Comune di Firenze e nell'ambito dell'Inverno Fiorentino. Un tuffo nella Firenze, ma non solo, di 40 anni fa, quando la città diventò una delle capitali culturali di qualcosa che stava nascendo e che con la sua onda caratterizzò almeno un intero decennio.

Dalle 10 alle 23 sulle frequenze di Controradio FM 93,6-98.9 e in video su Edo, la piattaforma crossmediale basata sui profili internet e social della storica emittente fiorentina (controradio.it, Facebook e youTube Controradio) saranno trasmesse registrazioni, testimonianze ed interviste sull'informazione, la musica, la cultura, lo spettacolo, la moda degli anni' 80: lo stesso decennio in cui proprio le radio 'libere' ebbero la loro stagione di grande diffusione cominciata già alla fine degli anni 70. Tra i focus del Radio Day non solo l'emittenza ma anche la rivoluzione del linguaggio di allora, le fanzine e le riviste, il clubbing, i concerti e le rassegne, i gruppi rock e l'epopea del jazz made in Florence: uno scenario nel quale si sono formati musicisti destinati a calcare le scene internazionali tra cui Ghigo Renzulli dei Litfiba che presenterà il suo libro '40 anni di Litfiba' in un talk organizzato da Cispel Confeservizi Toscana. (ANSA).