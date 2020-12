Premi: a nuovo Museo Innocenti Firenze In/Architettura 2020

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - E' andato al progetto del nuovo Museo degli Innocenti di Firenze, dello studio di architettura fiorentino Ipostudio, il premio nazionale In/Architettura 2020 per la categoria interventi di riqualificazione edilizia. La premiazione, spiega una nota, si è svolta oggi in streaming.

La giuria, presieduta dal filosofo Aldo Colonetti, ha assegnato il premio a Ipostudio, si spiega nella motivazione, per il "coraggio di confrontarsi con forza con la storia, senza timori o remore. Il nuovo progetto affronta con grande qualità e con soluzioni innovative le complesse relazioni tra il manufatto di Brunelleschi, il patrimonio archivistico e storico-artistico e le attività connesse, raccogliendo le diverse funzioni in un unico organismo". Nella piattaforma di Archilovers erano arrivate 1260 candidature e tra queste il progetto del nuovo Museo degli Innocenti, portato a termine nel 2016, ha vinto due premi, quello regionale e quello nazionale. (ANSA).