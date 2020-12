Mobilità: Firenze; scatta sharing monopattini, obbligo casco

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - Prenderà ufficialmente il via sabato 19 dicembre il nuovo servizio della mobilità in sharing a Firenze che, accanto alle auto, vede il debutto degli scooter e dei monopattini elettrici. Proprio per i monopattini dal 1 febbraio ci sarà l'obbligo del casco indipendentemente dall'età, come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco Nardella: una decisione a tutela della sicurezza stradale. L'obbligo non scatterà da subito perché è stato deciso di dare un margine di tempo sia ai proprietari di monopattini sia ai gestori dello sharing per adeguare gli strumenti che regolano l'erogazione del servizio. Questi mezzi potranno essere usati da conducenti di almeno 14 anni di età (tranne un gestore): oltre all'assicurazione obbligatoria previsti per i servizi di sharing, su richiesta del Comune, i monopattini hanno un numero identificativo. Sono stati introdotti poi vincoli precisi per la sosta in modo da evitare fenomeni di parcheggio selvaggio. La velocità massima sarà di 25 km/h sulla carreggiata e sei km/h nelle aree pedonali. (ANSA).