Maltempo, Toscana; codice giallo piogge in Arcipelago

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - Codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore valido sull'Arcipelago toscano per tutta la giornata di domani, sabato 19 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale.

Previsto per domani un modesto peggioramento a causa di instabilità che interesserà la Toscana solo in modo marginale.

Fin dalle prime ore di domani possibilità di precipitazioni sparse di moderata intensità con possibili isolati temporali in Arcipelago. (ANSA).