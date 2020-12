In Toscana oltre 128mila prenotazioni per vaccino contro Covid

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - Sono 128.547 le prenotazioni per il vaccino anti Covid, registrate sul portale regionale, da parte di operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle rsa: lo annuncia la Regione Toscana dopo la chiusura dei termini per le prenotazioni inizialmente fissata per il 12 di oggi e poi rimandata alle 17 per l'alto numero di adesioni.

Il dato, si spiega, è stato comunicato al commissario Domenico Arcuri, che nei giorni scorsi aveva chiesto a tutte le Regioni italiane una prima ricognizione del fabbisogno del vaccino. La Regione ha anche individuato i 12 ospedali provinciali da usare per l'avvio della campagna vaccinale: Aou Careggi, ospedale nuovo San Giovanni di Dio a Firenze; ospedale San Iacopo a Pistoia; ospedale Santo Stefano a Prato; ospedale San Giuseppe a Empoli; Aou Pisana; ospedale di Livorno; presidio ospedaliero San Luca di Lucca; ospedale delle Apuane a Massa; Aou Senese; ospedale San Donato di Arezzo e ospedale della Misericordia di Grosseto. (ANSA).